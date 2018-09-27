Бывшая гендиректор Masterсard стала топ-менеджером Visa

0 комментировать
Платонова будет курировать бизнес Visa на 17 рынках
Фото: Vira Platonova/Facebook

Платонова будет курировать бизнес Visa на 17 рынках

Бывшая гендиректор Masterсard в Украине Вера Платонова вернулась в компанию Visa.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Платонова уже работала в компании Visa в Украине с 2007 по 2010 годы и теперь будет руководить всей деятельностью компании Visa на семнадцати рынках стран Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы, сообщили в компании.

Прямым руководителем Платоновой в Visa будет Эндрю Торре – региональный директор в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке (регион CEMEA). Также она войдет в руководство Visa СЕМЕА.

Visa Inc - международная компания в области платежных технологий. В 2007 году региональные представительства по всему миру были объединены в одну компанию под названием Visa Inc. Сегодня Visa представлена в более чем 200 странах и регионах мира.

Сейчас Visa Checkout сотрудничает с более 1600 финансовыми организациями и более 350 тыс. больших и малых торгово-сервисных предприятий в 27 странах мира.

Напомним, ранее Mastercard объявила, что новым генеральным директором представительства Masterсard Europe в Украине стала Инга Андреева. С 2013 года эту должность занимала Платонова.

Mastercard - международная платежная система. Она обладает расчетной сетью, которая насчитывает около 22 тыс. Банков и других финансовых организаций по всему миру.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове