Бывшая гендиректор Masterсard стала топ-менеджером Visa

Бывшая гендиректор Masterсard в Украине Вера Платонова вернулась в компанию Visa.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Платонова уже работала в компании Visa в Украине с 2007 по 2010 годы и теперь будет руководить всей деятельностью компании Visa на семнадцати рынках стран Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы, сообщили в компании.

Прямым руководителем Платоновой в Visa будет Эндрю Торре – региональный директор в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке (регион CEMEA). Также она войдет в руководство Visa СЕМЕА.

Visa Inc - международная компания в области платежных технологий. В 2007 году региональные представительства по всему миру были объединены в одну компанию под названием Visa Inc. Сегодня Visa представлена в более чем 200 странах и регионах мира.

Сейчас Visa Checkout сотрудничает с более 1600 финансовыми организациями и более 350 тыс. больших и малых торгово-сервисных предприятий в 27 странах мира.

Напомним, ранее Mastercard объявила, что новым генеральным директором представительства Masterсard Europe в Украине стала Инга Андреева. С 2013 года эту должность занимала Платонова.

Mastercard - международная платежная система. Она обладает расчетной сетью, которая насчитывает около 22 тыс. Банков и других финансовых организаций по всему миру.