Masterсard получила нового гендиректора в Украине

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Андреева стала новым гендиректором компании
Фото: Mastercard

Андреева стала новым гендиректором компании

Компания Mastercard назначила Ингу Андрееву на должность генерального директора представительства Masterсard Europe в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До этого должность занимала Вера Платонова, которая работала гендиректором представительства Masterсard Europe в Украине с 2013 года.

Инга Андреева имеет более чем 16-летний опыт работы в отрасли. Она присоединилась к Mastercard в 2013 году в должности старшего менеджера по работе с клиентами, а с ноября 2014 занимала должность директора по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.

Отмечается, что в новой роли Андреева продолжать развивать стратегию Mastercard на украинском рынке, которая сфокусирована на инновациях, digital и финансовой инклюзии.

Mastercard - международная платежная система. Она обладает расчетной сетью, которая насчитывает около 22 тыс. Банков и других финансовых организаций по всему миру.

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