Борисполь назвал своих главных авиаконкурентов

Конкурентами для аэропорта Борисполь могут стать шесть воздушных гаваней Европы.

Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне, передает ЦТС.

Главными соперниками на рынке в администрации предприятия считают аэропорты Стамбул и Москва (Шереметьево). Аэропорты Франкфурт, Мюнхен, Вена, Варшава и Прага могут стать потенциальными конкурентами.

Все названные аэропорты конкурируют или будут конкурировать с Борисполем ввиду наличия в них сильной базовой авиакомпании: Москва - Аэрофлот, Стамбул - Turkish Airlines и т.д.

Впрочем, по словам Дыхне, аэропорт Борисполь уже служит хабом не только для жителей Украины, но и других стран.

"В прошлом году мы обслужили 10,5 млн пассажиров. Мы являемся реальными конкурентами и можем гордиться своим положением на европейском рынке. Мы доминируем на многих направлениях. В часности, в направлении с Востока в Европу для некоторых стран (Израиль, Грузия) мы являемся одним из приоретных аэропортов пересадки. За это стоило бороться", - отметил он.

Напомним, что в первом квартале 2018 года Борисполь нарастил пассажиропоток на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 2,3 млн пассажиров.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.