Аэропорт Борисполь существенно нарастил пассажиропоток

В первом квартале 2018 года (январь-март) международный аэропорт Борисполь нарастил пассажиропоток на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 2,3 млн пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передают Українські Новини.

В январе аэропорт Борисполь обслужил более 789 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в январе 201 года; в феврале - около 682 тыс. пассажиров, что на 12% больше; в марте - более 834 тыс. человек, что на 21% больше в сравнении с мартом 2017 года.

Основу пассажиропотока составляют пассажиры регулярных рейсов - более 1,8 млн человек.

При этом, наилучшую динамику по итогам первого квартала показали чартерные рейсы - пассажиропоток вырос на 35%, на регулярных - только на 11%.

Доля трансферных пассажиров в общем потоке составила 27,5%. Аэропорт обслужил более 634 тыс. трансферных пассажиров, что на 6% больше чем в первом квартале прошлого года.

Напомним, что по итогам 2017 года аэропорт Борисполь поставил новый рекорд - обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше в сравнении с 2016 годом.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.