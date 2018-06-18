Аэропорт Борисполь окончательно проиграл дело о многомиллионном штрафе

30 мая 2018 года Верховный Суд Украины в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 24 января 2017 года в деле против международного аэропорта Борисполь.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В АМКУ напомнили, что согласно решению, действия аэропорта являются злоупотреблением монопольным положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании Интеравиа, а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

За совершение этих нарушений АМКУ наложил на аэропорт Борисполь штраф в размере 12,8 млн грн.

Ранее решением Хозяйственного суда города Киева и постановлением Киевского апелляционного суда была признана правомерность данного решения АМКУ.

При этом, Верховный Суд признал недействительным решение комитета относительно обязательства Борисполя разграничить счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, а также счета на оказание услуг по наземному обслуживанию. Но в остальной части иска аэропорта Борисполь о признании недействительным решения АМКУ было отказано.

Таким образом Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта, установленных решением комитета, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, подчеркивают в АМКУ.

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине. Общая площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Напомним, 22 января 2017 года АМКУ оштрафовал Борисполь за злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

Аэропорт, в свою очередь, тогда же сообщил, что инициирует рассмотрение спорных вопросов о целесообразности начисления и размера наложенного комитетом штрафа в порядке хозяйственного судопроизводства.

В начале этого года суд отклонил апелляцию Борисполя на решение АМКУ о данном штрафе.