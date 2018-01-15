Суд отказал аэропорту Борисполь в апелляции на штраф АМКУ в 13 млн

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Суд отклонил апелляцию Борисполя
Фото: Аэропорт Борисполь / Facebook

Суд отклонил апелляцию Борисполя

Суд отклонил апелляцию аэропорта Борисполь на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе со стороны на сумму в 12,7 млн грн.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Борисполь. Вторая инстанция done... Ждем публикацию решения", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Она уточнила, что решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд, 15 января. Им суд второй инстанции отклонил жалобу аэропорта на на решение Хозяйственного суда города Киева от 4 июля 2017 года. В частности суд первой инстанции отказал в отмене штрафа.

Напомним, 22 января 2017 года АМКУ оштрафовал Борисполь за злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

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