Суд отказал аэропорту Борисполь в апелляции на штраф АМКУ в 13 млн

Суд отклонил апелляцию аэропорта Борисполь на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе со стороны на сумму в 12,7 млн грн.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Борисполь. Вторая инстанция done... Ждем публикацию решения", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Она уточнила, что решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд, 15 января. Им суд второй инстанции отклонил жалобу аэропорта на на решение Хозяйственного суда города Киева от 4 июля 2017 года. В частности суд первой инстанции отказал в отмене штрафа.

Напомним, 22 января 2017 года АМКУ оштрафовал Борисполь за злоупотребления монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.