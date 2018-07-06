Закон о валюте официально опубликован

Новый закон О валюте будет введен в действие с февраля 2019 года

Закон О валюте и валютных операциях №2473-VIII опубликован 6 июля в официальном издании Верховной Рады газете Голос Украины. Таким образом, новое валютное законодательство будет введено в действие 7 февраля 2019 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Закон вступает в силу в день, следующий за днем его обнародования (то есть 7 июля - ред.), и вводится в действие через семь месяцев после вступления в силу", - указанно в переходных положениях.

Ранее президент Петр Порошенко подписал документ 4 июля.

Напомним, Верховная Рада 21 июня с трудом проголосовала за принятие нового закона о валюте, дав лишь 228 голосов с третьей попытки. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

Вступление закона в силу позволит украинцам инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира.

Закон дает Национальному банку Украины "зеленый свет" для более быстрой либерализации валютного регулирования. В НБУ подчеркнули, что наиболее болезненные ограничения, например, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям, "будут отменены сразу после вступления в силу закона".