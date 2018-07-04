Порошенко подписал новый закон о валюте

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О валюте и валютных операциях.

Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

Підписав Закон «Про валюту і валютні операції». Це - ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога! pic.twitter.com/Hp6mX5kGJR — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2018 г.

Принятие закона дает Национальному банку "зеленый свет" для более быстрой либерализации валютного регулирования.

"Наиболее болезненные ограничения, например, по инвестированию за границу и внешнеэкономическим операциям, будут отменены сразу после вступления в силу закона", - сообщал ранее НБУ.

Закон предусматривает, что валютные ограничения будут отменены постепенно и осторожно и при наличии благоприятных макроэкономических условий, чтобы не нарушить финансовую стабильность, до наступления полной свободы проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Закон создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам. А украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

В то же время, глава НБУ Яков Смолий отмечал, что закон позволит обеспечить ценовую и финансовую стабильность и, соответственно, надежную бизнес среду. Для этого Нацбанку дается возможность своевременно и эффективно реагировать на признаки кризиса и предотвращать его развертывание.

В частности, в законе предусмотрено, что при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения состояния платежного баланса Украины и других кризисных явлений, правление регулятора сможет принимать решения о первичном введении мер защиты. Эти ограничения будут носить временный характер - до шести месяцев.

Также закон определяет, что для продления срока действия валютных ограничений или введения нового, если со дня прекращения действия аналогичного предыдущего прошло менее шести месяцев, наличие признаков кризисных явлений должен будет подтверждать Совет Национального банка. Кроме того, предусмотрена подотчетность и публичность НБУ при введении мер защиты, продлении срока их действия и оценки результативности их введения.

Напомним, Верховная Рада 21 июня с трудом проголосовала за принятие нового закона о валюте, дав 228 голосов лишь с третьей попытки. Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.