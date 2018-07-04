Спасательный круг или петля на шее. Что даст Украине новое валютное законодательство

Президент Украины Петр Порошенко подписал революционный закон О валюте и валютных операциях, который был с трудом принят Верховной Радой 21 июня. Парламент проголосовал за законопроект лишь с третьего раза. Теперь осталось дождаться только официальной публикации закона.

Документ пришел на смену репрессивным нормам, по которым наша страна жила последние 27 лет. Также вместе с карательным законодательством уйдет и ряд действующих ограничений. Среди них – индивидуальные лицензии для физлиц на операции с валютой, валютный контроль для сделок на сумму ниже 150 тыс. грн, обязательная регистрация кредитов от нерезидентов, право налоговых органов полностью останавливать внешнеэкономическую деятельность компаний за нарушение сроков возврата валютной выручки. Последнюю санкцию заменили обычным штрафом.

Не обошел стороной закон и простых украинцев. Он позволит физлицам инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира.

Впрочем, хоть драконовские методы валютного контроля и будут отменены, у Национального банка Украины останутся возможности для ограничений на валютном рынке.

Новые правила игры для предпринимателей начнут действовать не сразу, а только через 7 месяцев со дня вступления в силу закона – после официального опубликования.

Как рассказал НВ Бизнес заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, перед началом валютной свободы регулятор должен привести все нормативные акты в соответствие с новым законодательством. Ведь до этого украинский валютный рынок жил под очень репрессивным регулированием, целью которого было недопущение утечки валюты из страны.

Однако, ограничения не были успешными. "Мы имели утечку, мы имели недостаток валюты, мы имели то, что компании и физические лица пытались эту валюту не держать в стране", – объяснил Чурий.

Такого же мнения придерживается советник Центра экономических стратегий Роман Сульжик и добавляет, что многие годы украинское законодательство ограничивало возможность прихода западного капитала.

По его словам, действующее законодательство только отсекало гривню от мировой финансовой системы.

"То есть мы делаем гривню ущербной валютой, не даем возможности иностранным инвесторам купить сегодня гривню, а завтра продать. Все, что мы делали 25 лет, – мы ограничивали возможность западного капитала работать с нашей страной и работать с нашей валютой", – отмечает Сульжик.

С особыми проблемами сталкивался экспортно-импортный бизнес. Одной из преград для него было ограничение в 180 дней на заведение в страну валютной выручки. Ведь некоторые контракты вообще нельзя было выполнить за этот срок. К тому же наказание за несоблюдение этого положения открывали государственным органам двери для коррупции.

Санкции за несоблюдение ограничений угрожали уничтожением всей экономической деятельности предприятия, но по новым правилам штрафовать предприятия уже не будут, объясняет главный экономист ИК Dragon Capital Елена Билан.

Ответственность и правда была очень большой. Причем не только для клиентов, но и для банков. "Сейчас ответственность будет немного изменена. По банковским учреждениям – это максимум 1% от уставного капитала. По компаниям также будет ответственность согласно степени нарушения. Но это уже не будет 100% от суммы сделки. То же самое будет касаться и физических лиц", – говорит Чурий.

Для бизнеса это будет большое облегчение, поскольку теперь предельным сроком для расчетов по таким внешнеэкономическим договорам будет именно дата, указанная в соглашении, добавляет старший юрист отдела налогового и юридического консультирования KPMG в Украине Александр Руденко.

Новый валютный закон также решает вопрос ограничения на получение индивидуальных лицензий для инвестирования за рубеж и размещения там валютных ценностей.

По словам Руденко, сейчас физические лица не могут получить индивидуальные лицензии. Только сняв это ограничение, можно оценить, насколько это большой сегмент рынка. "Мы увидим, насколько реально есть запрос у общества на неограниченное инвестирование за границу из Украины. Факт остается фактом. В Украине есть люди, которые имеют и возможность, и желание инвестировать", – говорит Руденко.

Кроме того, индивидуальное лицензирование способствовало и без того достаточно большой проблеме коррупции.

"Всегда индивидуальное лицензирование носило в себе какую-то коррупционную составляющую. Если мы будем вводить какие-то ограничения, то эти ограничения будут в виде лимитов для всего рынка", – объясняет замглавы Нацбанка.

Изменения произойдут и в валютном контроле. Сейчас отслеживаются абсолютно все валютные операции. Даже на небольшие суммы, которые вообще могут не иметь никакого влияния на рынок. Это создавало большие нагрузки как на банки в целом, так и на их клиентов.

"В новом законе полностью убирается валютный контроль по операциям ниже 150 тыс. Это сейчас сумма финансового мониторинга. То есть по небольшим транзакциям у нас не будет никакого валютного контроля", – говорит Чурий.

Таким образом, бизнес сможет свободно экспортировать, импортировать товары и услуги на небольшие суммы без всякого контроля со стороны банков.

Конечно, новый закон вряд ли станет панацеей от всех недугов валютного рынка. Но документ является важной составляющей изменений на пути реформ.

"С точки зрения толчка для экономики этот закон сравним с законом об Антикоррупционном суде, сравним с земельной реформой. Я лично оцениваю, что мы cможем получать до $10 миллиардов в год, если примем закон о земле и закон о валюте", – говорит Сульжик.

Однако, несмотря на достаточно либеральное настроение, чиновники все же оставили себе возможность влиять на рынок за счет ограничений на обязательную продажу валютной выручки. Хотя в законе это прямо и не определено.

А все, что касается обязательной продажи валютной выручки, должно быть убрано из законодательства, считает директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Например, НБУ по согласованию со своим монетарным комитетом, сможет ввести необходимые ограничения даже для населения, когда это понадобится.

"Чем меньше бюрократ принимает участие в принятии решений, чем больше эти решения принимаются согласно четко прописанному рыночному либеральному закону, тем лучше. Тем меньше возможностей, например, для использования каких-то скрытых интересов, коррупции, что более чем актуально для такой страны, как Украина, которая находится на 130-м месте из 180 стран по уровню коррупции в рейтинге Transparency International", – подчеркивает Устенко.

В целом, насколько же революционным окажется этот закон, мы сможем увидеть минимум через полгода, когда он окончательно вступит в силу и начнет работать.