В Украинской бирже прокомментировали обыски СБУ

В бирже отметили, что следователи действовали исключительно в рамках своих полномочий и не препятствовали основной деятельности биржи

В Украинской бирже назвали действия следователей во время обыска СБУ корректными и надеются, что они не приведут к негативным последствиям на возможности Украины привлекать заемные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

"В целом следует отметить корректность работы следователей, которые действовали исключительно в рамках своих полномочий и не препятствовали основной деятельности биржи", - говорится в сообщении.

В бирже отметили, что следователям не пришлось изымать серверное оборудование, компьютеры, телефоны сотрудников биржи, так как руководство предоставило все необходимые документы.

"Десятый год мы осуществляем свою деятельность исключительно в рамках закона и внутренних документов, которые прошли согласование в НКЦБФР (Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - ред.), а также на основании договорных отношений с расчетными организациями, которые тоже осуществляют лицензированную деятельность под жестким наблюдением соответствующих регуляторов", - заявили в Украинской бирже.

В пресс-службе заверили, что биржа контролирует все операции, которые на ней осуществляются в пределах своих обязательств и требований, которые определены действующим законодательством и специальными нормативно-правовыми актами. А информация обо всех заключенных соглашениях "своевременно передается в НКЦБФР, а сделки, подлежащих финансовому мониторингу - в Государственной службе финансового мониторинга".

Напомним, что СБУ расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн.