СБУ пришла с обысками в офисы фондовых компаний

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи. В частности, правоохранители 11 октября проводят санкционированные обыски в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, сотрудники СБУ "задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем, через использование ряда украинских фондовых бирж".

Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета".

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы, при отсутствии контроля со стороны бирж, осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализован доход, который к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению", - говорится в сообщении СБУ.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

В то же время профильное издание StockWorld со ссылкой на сразу несколько источников сообщает, что обыски и выемка документов проводятся в таких компаниях как Арт-Капитал, УНИВЕР, Фондовая биржа ПФТС и Украинская биржа. Также правоохранители пришли в офисы компаний I-Инвест Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед и Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

По данным источников, обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в Едином реестре судебных решений пока отсутствует.