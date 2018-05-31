Украинская криптовалюта Karbo продолжила падение

За вчерашний торговый день Karbo показал падение как относительно биткоина – на 2,37% с 0,7828 до 0,7643 BTC за 10000 Karbo, так и доллара США – на 3,56% с 0,581 до 0,56 USD/KRB. Опрошенные трейдеры уверенны, что сегодняшний спад – следствие спекулятивной атаки на Karbo, продолжающейся с понедельника.

"Посмотрите на график торгов за последнюю неделю, кто-то целенаправленно пытается сбить курс ликвидируя крупные позиции каждые 3-4 часа. Объективных причин для падения при этом я назвать не могу. Наоборот, в первой половине июня Karbo должны добавить на китайскую биржу Осtaex. Это приток денег не только с Китая, но и с Южной Кореи и Японии, - фактически основы мирового крипторынка. Обычно токены после попадания на азиатский рынок показывают минимум 70-100% недельного прироста. Очевидно, кто-то пытается "выбить" из рынка менее стрессоустойчивых держателей и донабрать позиций", - отмечает криптотрейдер Тарас Середа.

Другие участники рынка подтверждают слова Середы о том, что кто-то умышленно малыми объемами сбивает курс на биржах и совершает крупные закупки вне биржевого рынка в объемах на сотни тысяч долларов. Один из трейдеров признался, что был посредником в одной из таких сделок: "Условие закупщиков – все проводить мимо бирж, они платят хорошие комиссионные и берут большими объемами поэтому владельцы "крупных кошельков" идут на эти сделки, Вы же видите что с бирж крупные объемы ушли, хотя спрос есть", - сказал он на условиях анонимности. И действительно, за последних четыре дня среднесуточный объем продаж упал на биржах с 65 до 15 тыс. долл. в сутки.

Состоянием на 30 мая объем торгов составил 15 418 USD, что на 43,6% ниже уровня последнего торгового дня (27 356 USD). Так, на фоне общей неопределенности по основным криптовалютам и ослабления Karbo в последние дни - большинство участников рынка решили занять выжидательную позицию и временно сократили объемы торговли.

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30 мая 2016-го вырос с 0,0058 до 0,56 USD/KRB или в 99 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 30.05 составила 3,3 млн USD или 455 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.