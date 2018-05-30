Трейдеры пытаются снизить курс украинской криптовалюты Karbo

Во вторник Karbo удалось сохранить позитивную динамику как относительно Биткоина - в 1,61%, показав рост с 0,8721 до 0,8583 BTC за 10000 Karbo, так и доллара США – в 0,15%, укрепившись с 0,63 до 0,631 USD/KRB. Участники рынка единогласно отмечают, что замедление темпов роста связано с уменьшением позиции крупного держателя.

“После недельного роста рынок ожидаемо стабилизировался, теханализ показывал, что коридор 0,62-0,65 USD/KRB – это уровень сопротивления, на котором курс развернется. У нас не принято ориентироваться на такие вещи, но видно продает кто-то менее опытный. Возможно, это даже алгоритм, посмотрите на историю торгов и структуру заявок на продажу – все суммы с шагом в 5-7% приблизительно одинаковы. Я все же склонен к тому, что это робот” - говорит криптотрейдер Тарас Середа.

Другие трейдеры не до конца согласны с Середой и дополняют, что такие резкие движения курса на фоне растущих объемов торгов могут говорить только о том, что кто-то искусственно пытается снизить курс путем “переливания” лотов между собой по заниженным курсам для того, чтобы таким образом увеличить свою общую позицию.

При этом, опрошенные брокеры добавляют, что поскольку объем торгов отображается только в среднесуточном выражении, - сделки по “переливанию” крупных позиций, которые проводились вчера во второй половине дня, когда торги традиционно низкие, будут не видны для розничного инвестора.

Так, объем торгов во вторник составил 27 356 USD, что на 36,3% ниже уровня последнего торгового дня (42 941 USD). При этом, объем торгов во вторник состоянием на 12:30 на 93% превышает уровень предыдущего дня (40 008 USD против 20 739 USD).

Karbo – криптовалюта выпущенная в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0, 631 USD/KRB или в 109 раз. Общая капитализация рынка криптовалюты состоянием на 29.05 составила 3 405 404 USD или 459 BTC. Karbo торгуется на шести криптобиржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.





