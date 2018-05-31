Украина сможет разместить еврооблигации без транша МВФ - Смолий

Смолий уверен, что Украина способна выйти на внешний рынок заимствований и без транша МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) считает возможным размещение Министерством финансов еврооблигаций в случае дальнейшего промедления в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

"Это будут немного более дорогие заимствования, нежели предыдущие, и объем будет меньше, чем заявлен (Минфином - ред.). Но, безусловно, это возможно", - сказал он.

Напомним, что Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд. При этом, регулятор, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.