Fitch спрогнозировало, когда Украина получит следующий транш от МВФ

В то же время, агентство не прогнозирует дополнительных выплат в рамках текущей программы с МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает просмотра четвертой программы Международного валютного фонда (МВФ) и получения Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"Завершение следующего осмотра будет способствовать дальнейшему многостороннему финансированию и возврату Украине на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций на $2 млрд", - говорится в сообщении.

В то же время, агентство не прогнозирует дополнительных выплат в рамках текущей программы с МВФ, так как она завершается в начале 2019 года.

Кроме того, в Fitch прогнозируют, что четвертая макрофинансовая помощь на €1 млрд может быть одобрена Европейским Союзом в середине 2018 года.

Отметим, что Fitch подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне B- с прогнозом рейтингов "стабильный".

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9.

В марте в МВФ назвали сроки пересмотра программы финансирования Украины.

Добавим, что МВФ выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже приняты пенсионная реформа и закон о приватизации.