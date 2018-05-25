В НБУ рассказали подробности о новой программе кредитования с МВФ

Власти важно принять в ближайшее время решения, необходимые для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) может составить около $5,5 млрд.

Об этом заявил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб накануне на пресс-конференции.

"Мы о программе МВФ и ее объемах уже думали ранее. Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ" - объяснил он.

По словам Сологуба, объем финансирования, по оценке Международного института финансов – $5 млрд – примерно такой, в котором может нуждаться Украина.

Кроме того, НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.

Нацбанк подчеркивает важность принятия властями страны в ближайшее время решений, необходимых для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами страны.

"Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала: стоимость долговых привлечений таких стран растет на фоне подорожания доллара США, усиления геополитической напряженности и рисков развертывания торговых войн", - сообщил регулятор.

По словам Сологуба, речь идет о полутора-двух месяцах до того, как совет директоров Фонда уйдет на летние каникулы. При этом он считает, что этого времени достаточно для согласования с МВФ "открытых" вопросов.

Напомним, что ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако, позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.