На NV запускается сбор для ББпС 143 отдельной механизированной бригады на дрон

Редакция NV начинает сбор средств для ББпС 143 отдельной механизированной бригады на приобретение специального дрона. Цель сбора — 300 тысяч гривен.

Воины ББпС 143 ОМБр выполняют специальные задачи, которые требуют не только высокой квалификации пилотов, но и качественного технического оснащения. Для точного поражения противника средствами FPV нужен дрон-носитель ретранслятора, который обеспечивает стабильный сигнал управления. Благодаря этому пилоты операторы могут преодолевать узкие проходы блиндажей и люки тяжелой бронированной техники, оставаясь при этом в безопасности.

Без ретранслятора FPV-дроны часто теряют сигнал в воздухе, что затрудняет боевые задачи. Зато с таким оборудованием бойцы могут точнее поражать врага и возвращаться живыми.

Воины ББпС 143 ОМБр говорят: «Мы на Черниговском направлении, херачим пид**в на их территории».

Присоединяйтесь к сбору — каждая гривна приближает нашу победу.

Реквизиты:

Ссылка на банк — https://send.monobank.ua/jar/ANi7RMhJip

Номер карты — 4874 1000 2916 8948

PayPal — pr.massmedia@gmail.com

Недавно на NV успешно закрыт сбор на транспортные средства для 78 ОДШП, по результатам сбора среди донаторов проведен розыгрыш подарков.

До этого NV также успешно завершил сбор для бойцов 110 ОМБр, 151 бригады ВСУ на РЭБы, спецгруппы Гюрза МО ГУР Kraken, Бригады «Хартия» и другие. Напомним, что NV запустил сборы в прошлом году, за это время было собрано более 17 млн грн на авто, дроны, оружие и прочее, для различных бригад и спецподразделений Сил обороны Украины.