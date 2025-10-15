Определены победители. Розыгрыш среди донаторов сбора для 78-го десантно-штурмового полка проведен

15 октября, 21:47
Поделиться:
Победители всех, кто донатил (Фото: NV)

Победители всех, кто донатил (Фото: NV)

Редакция NV сообщает, что розыгрыш среди донаторов сбора для 78-го десантно-штурмового полка, который защищает границы на Сумщине, проведен, а победители определены.

Розіграш трьох артилерійських гільз з гравіюванням і логотипом бойового підрозділу відбувся за допомогою сервісу Монобанк. Переможці були обрані випадковим чином і вже отримали персональні повідомлення.

Реклама

https://www.youtube.com/embed/69RD-ZxeYkQ

Дякуємо всім, хто долучився до збору. Ваша підтримка допомагає підрозділу отримати необхідне обладнання для евакуації поранених, підвозу боєкомплекту та інших важливих завдань на передовій.

Редактор: Петр Шевченко

Теги:   Помощь ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости