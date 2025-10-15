Определены победители. Розыгрыш среди донаторов сбора для 78-го десантно-штурмового полка проведен

Розіграш трьох артилерійських гільз з гравіюванням і логотипом бойового підрозділу відбувся за допомогою сервісу Монобанк. Переможці були обрані випадковим чином і вже отримали персональні повідомлення.

Дякуємо всім, хто долучився до збору. Ваша підтримка допомагає підрозділу отримати необхідне обладнання для евакуації поранених, підвозу боєкомплекту та інших важливих завдань на передовій.