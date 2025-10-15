Збір для 78-го десантно-штурмового полку на Сумщині успішно завершено

Подразделение поблагодарило всех, кто присоединился, и сообщило редакции, что за время сбора государство обеспечило военных необходимыми наземными роботизированными комплексами (НРК).

Фото: NV

По решению бойцов собранные средства направили на закупку пикапов, которые будут использоваться для подвоза личного состава на позиции, эвакуации раненых и подвоза боекомплекта. Автомобили уже заказаны, за них внесена предоплата, и сейчас ожидается их доставка в подразделение. После передачи автомобилей военным редакция опубликует фотоотчет.

Этот полк — боевое формирование Десантно-штурмовых войск ВСУ, созданное в 2022 году. Сочетая высокую мобильность, профессионализм и смелость, десантники регулярно выполняют сложные оперативные задачи на горячих направлениях. До этого NV также успешно завершил сбор для бойцов 110 ОМБр, 151 бригады ВСУ на РЭБы, спецгруппы Гюрза МО ГУР Kraken, Бригады «Хартия» и другие. Напомним, что NV запустил сборы в прошлом году, за это время было собрано более 17 млн грн на авто, дроны, оружие и прочее, для различных бригад и спецподразделений Сил обороны Украины.