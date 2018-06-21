НБУ решил помочь банкам защитить информацию

Национальный банк Украины (НБУ) намерен модернизировать правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации регулятора.

Соответствующий проект обнародован на сайте НБУ. Замечания и предложения к нему регулятор будет принимать до 22 июля.

Регулятор хочет усовершенствовать и модернизировать требования к использованию и хранению средств криптографической защиты информации Нацбанка банками и небанковскими учреждениями в Украине, которые используют такие средства.

Предлагается, в частности, урегулировано использование программно-аппаратного модуля генерации ключей и предусмотрено применение как носителей ключей криптографической защиты информации Национального банка исключительно защищенных носителей информации. Это позволит оптимизировать и осовременить нормы правил организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации НБУ (в частности, в части ведения делопроизводства, оборудования помещений техническими средствами охраны и т.п.), а также снизить риски информационной безопасности при управлении ключевыми данными в банках и небанковских учреждениях, использующих средства защиты информации НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил подход к проверкам банков на основании риск-ориентированного подхода.