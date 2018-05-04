НБУ изменил подход к проверкам банков

Национальный банк Украины (НБУ) будет планировать инспекционные проверки банков на основании риск-ориентированного подхода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Национальный банк изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью. Изменения учитывают требования европейского банковского надзора.

"Периодичность проведения регулятором инспекционных проверок будет зависеть от величины банка (его значения для системы) и его рисков", - отмечает регулятор.

В частности, банки будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением НБУ планом инспекционных проверок, составленного на основании риск-ориентированного подхода с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.

Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 года.

Как сообщалось, в Украине каждый третий банк является нарушителем. Из 82 действующих банков по состоянию на 1 апреля 2018 года 31 финучреждение нарушает нормативы Национального банка.