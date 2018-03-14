Нацбанк объяснил резкий рост курса гривни

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Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса
Фото: NBU via flickr

Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) называет наблюдаемое в настоящее время укрепление курса гривни к доллару США сезонным.

Об этом сообщил и. о. главы НБУ Яков Смолий, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Наблюдаемое сегодня укрепление гривни свидетельствует об активизации бизнеса, в первую очередь, это аграрные предприятия, которые начали заводить в Украину валюту для пополнения оборотных средств перед посевной", - сказал он.

Кроме того, добавил он, на рынке облигаций внутреннего государственного займа активизировались нерезиденты, которые в течение февраля-марта активно продавали валюту и вкладывали гривневые средства в облигации Министерства финансов.

"Поэтому произошло более устойчивое укрепление гривни в отношении доллара США", - объяснил глава НБУ.

Он также добавил, что на соотношение гривни к доллару США частично отразилось и снижение курса доллара в отношении основных мировых валют, в первую очередь, к евро.

Напомним, что ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин увидел риски снижения курса гривни в увеличении доходности облигаций внутреннего государственного займа из-за очередного повышения учетной ставки.

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