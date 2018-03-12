Каким будет курс доллара до 16 марта – прогноз Atlant Finance

0 комментировать
Наличный доллар будет в пределах 25,9-26,4 грн

Наличный доллар будет в пределах 25,9-26,4 грн

На сегодняшний день математически обоснованный курс гривни должен быть в диапазоне 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, до конца текущей недели гривня будет в коридоре 25,8-26,3 грн/$ на межбанковском рынке и 25,9-26,4 грн/$ – на наличном.

Короткая прошлая неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня усиливалась такими темпами, что вышла за рамки прогнозируемых диапазонов.

В понедельник главной интригой был вопрос решат ли покупатели приобретать валюту сегодня или отложат решение на позже, так как предложение валюты значительно превышало спрос. В результате за день гривня укрепилась на 18 копеек. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в форме аукциона по покупке доллара не выходил, хотя принял участие в покупке валюты в формате "запроса лучшего курса".

Во вторник на валютном рынке доллар снова терял свои позиции. Крупные покупатели продолжали диктовать условия продавцам уже с первых минут торговой сессии, а предложение валюты существенно превышало спрос, что и отразилось на котировках. Время снова работало на покупателей и самые стойкие из них – те, кто покупал ближе к завершению сессии, – прилично сэкономили. По результатам торгов до конца дня гривня усилилась на 16 копеек. Основными причинами укрепления нацвалюты были: продажи валюты нерезидентами для дальнейшей покупки госбумаг (ОВГЗ) и низкая активность покупателей, которые выжидали максимального падения котировок. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой излишков валюты решил не выходить, но вышел с покупкой валюты в формате "запроса лучшего курса".

В среду на валютном рынке доллар снова существенно подешевел. Немногочисленные покупатели у который раз диктовали условия продавцам с самого начала торгов. Предложение валюты значительно превышало спрос. НБУ не стал долго ждать и практически с самого начала торгов объявил аукцион по выкупу $100 млн. Вместе с этим регулятор покупал валюту и через "запрос лучшего курса". Такие действия НБУ немного успокоили продавцов и подтолкнули покупателей, которые выжидали минимальные котировки. В результате аукциона Нацбанк купил $58,8 млн из предложенных банками $68,7. Этого объема выкупленной валюты хватило на то, чтобы остановить падение курса. После обеда на рынок вышла следующая часть валютных позиций, что привело к дальнейшему обвалу котировок до уровня 26 грн/$.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Деолигархизация или передел 1

Недавно телевизионная программа Схемы (проект радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.

Алексей Фелди
Алексей Фелди Что может грозить за неуплату налогов 0

Привлечение к уголовной ответственности, а еще чаще – угроза привлечения по статье 212 уголовного кодекса Украины за уклонение от уплаты налогов является одной из самых "ходовых" статей в хозяйственной деятельности.

Владимир Ломийчук
Владимир Ломийчук Зачем компаниям антикризисное управление 0

Устойчивость является лишь временным состоянием, даже если она длится годами. Любая организация потенциально может оказаться в угрожающей для нее ситуации.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове