Минфин занял крупную сумму

Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 20,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные министерства по итогам планового размещения.

В частности, были предложены гривневые ОВГЗ на сумму 2,7 млрд грн, а также валютные бумаги на $669,5 млн.

Так, Минфин доразместил три серии долларовых облигаций со сроком обращений 203, 308 и 686 дней.

Размещение самых коротких из этих ОВГЗ принесло $406,3 млн (по ставке 5,1%), средних – $178,04 млн (5,3%), самых длинных – $84,1 млн (5,4%).

Гривневые ОВГЗ принесли 2,19 млрд грн (размещение ценных бумаг со сроком обращения 245 дней и ставкой 17,3%), 483,92 млн грн – со сроком обращения 70 дней и ставкой 17,33%, 39,695 млн грн – сроком 343 дня и ставкой 17%.

При этом Минфин отказался удовлетворить две поданные заявки на покупку пятилетних гривневых ОВГЗ на 75 млн грн.

В 2017 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 32,8 млрд грн и $1,81 млрд за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Отметим, что Украина в 2018 году запланировала выпуск еврооблигаций до $2 млрд.

Позже заместитель министра финансов Украины Юрий Буца заявил, что Украина намерена увеличить участие иностранцев в государственные займы через ОВГЗ. Как отметили в Минфине, украинские гособлигации стали привлекательными для нерезидентов, которые с сентября 2017 года уже вложили в них более $200 млн. По мнению ведомства, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 2018 году и снизить стоимость заимствований.

11 января, Минфин привлек в госбюджет 986 млн грн в результате первых в 2018 году аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

В начале февраля 2018 года в министерстве назвали крупнейших покупателей облигаций госзайма.

Позже Минфин разместил гривневые ОВГ) на 1,5 млрд грн.