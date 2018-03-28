Минфин занял крупную сумму

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Минфин разместил облигации внутреннего займа на 20 млрд грн
Фото: Flickr/Нацбанк

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 20 млрд грн

Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 20,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные министерства по итогам планового размещения.

В частности, были предложены гривневые ОВГЗ на сумму 2,7 млрд грн, а также валютные бумаги на $669,5 млн.

Так, Минфин доразместил три серии долларовых облигаций со сроком обращений 203, 308 и 686 дней.

Размещение самых коротких из этих ОВГЗ принесло $406,3 млн (по ставке 5,1%), средних  – $178,04 млн (5,3%), самых длинных – $84,1 млн (5,4%).

Гривневые ОВГЗ принесли 2,19 млрд грн (размещение ценных бумаг со сроком обращения 245 дней и ставкой 17,3%), 483,92 млн грн – со сроком обращения 70 дней и ставкой 17,33%, 39,695 млн грн – сроком 343 дня и ставкой 17%.

При этом Минфин отказался удовлетворить две поданные заявки на покупку пятилетних гривневых ОВГЗ на 75 млн грн.

В 2017 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 32,8 млрд грн и $1,81 млрд за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Отметим, что Украина в 2018 году запланировала выпуск еврооблигаций до $2 млрд.

Позже заместитель министра финансов Украины Юрий Буца заявил, что Украина намерена увеличить участие иностранцев в государственные займы через ОВГЗ. Как отметили в Минфине, украинские гособлигации стали привлекательными для нерезидентов, которые с сентября 2017 года уже вложили в них более $200 млн. По мнению ведомства, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 2018 году и снизить стоимость заимствований.

11 января, Минфин привлек в госбюджет 986 млн грн в результате первых в 2018 году аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

В начале февраля 2018 года в министерстве назвали крупнейших покупателей облигаций госзайма.

Позже Минфин разместил гривневые ОВГ) на 1,5 млрд грн.

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