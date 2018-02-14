В Минфине заявили о размещении облигаций на 1,5 млрд грн

Гривневые ОВГЗ размещены со сроком обращения от 91 до 700 дней

Министерство финансов Украины разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,5 млрд грн.

Об этом сообщили в министерстве, передают Украинские Новости.

Гривневые ОВГЗ размещены со сроком обращения 91 день на 480,8 млн грн под 16% годовых, со сроком обращения 182 дня на 462,5 млн грн под 16,2% годовых, со сроком обращения 252 дня на 135,9 млн грн под 16,5% годовых, со сроком обращения 329 дней на 129,6 млн грн под 16,4% годовых и со сроком обращения 700 дней на 264,8 млн грн под 15,8% годовых.

Напомним, что 18 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина разместила 15-летние облигации на $3 млрд. Из них - $1,6 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

До этого Украина никогда не привлекала такого объема, еще и на такой большой срок.

Кроме того, Украина в 2018 году запланировала выпуск еврооблигаций до $2 млрд.

Позже заместитель министра финансов Украины Юрий Буца заявил, что Украина намерена увеличить участие иностранцев в государственные займы через ОВГЗ. Как отметили в Минфине, украинские гособлигации стали привлекательными для нерезидентов, которые с сентября 2017 года уже вложили в них более $200 млн. По мнению ведомства, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 2018 году и снизить стоимость заимствований.

11 января, Минфин привлек в госбюджет 986 млн грн в результате первых в 2018 году аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

В начале февраля 2018 года в министерстве назвали крупнейших покупателей облигаций госзайма.