В Минфине назвали крупнейших покупателей облигаций госзайма

Государственный Ощадбанк стал крупнейшим покупателем облигаций внутреннего государственного займа, тогда как еще по итогам I полугодия 2017 года лидером был ОТП Банк.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, передает finclub.

Второе и третье место заняли Укрэксимбанк и Приватбанк, которые значительно улучшили за полгода свои позиции.

При этом банки с частным капиталом упали в рейтинге.

Напомним, что 18 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина разместила 15-летние облигации на $3 млрд. Из них - $1,6 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

До этого Украина никогда не привлекала такого объема, еще и на такой большой срок.

Кроме того, Украина в 2018 году запланировала выпуск еврооблигаций до $2 млрд.

Позже заместитель министра финансов Украины Юрий Буца заявил, что Украина намерена увеличить участие иностранцев в государственные займы через ОВГЗ. Как отметили в Минфине, украинские гособлигации стали привлекательными для нерезидентов, которые с сентября 2017 года уже вложили в них более $200 млн. По мнению ведомства, это позволит привлечь больше средств нерезидентов в 2018 году и снизить стоимость заимствований.

11 января, Минфин привлек в госбюджет 986 млн грн в результате первых в 2018 году аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.