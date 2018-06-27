Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка

В 2022 году Приватбанк планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала

Министерство финансов утвердило Стратегию развития Приватбанка до 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшения затрат.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений Стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимая Наблюдательный совет банка", - отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

В соответствии с указанными в Стратегии показателей в 2022 году Приватбанк планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала.

Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд грн, без учета средств, которые Приватбанк должен вернуть через суды.

Напомним, что в апреле Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил стратегию развития банка до 2022 года.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.