Приватбанк определился с планом развития до 2022 года

Предполагается, что банк должен стать прибыльным уже в 2018 году

Наблюдательный совет Приватбанка утвердил стратегию развития банка до 2022 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Стратегия предусматривает сбалансированное развитие банка с фокусом на розничном сегменте и кредитовании МСБ и выборочно корпоративного сегмента, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам.

Также отмечается, что рост кредитования, снижение стоимости пассивов и нормализация стоимости риска являются основными рычагами достижения прибыльности банка с 2018 года.

Согласно принятому документу, кредитный портфель Приватбанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет. Банк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.