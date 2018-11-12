Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к евро

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Евро подешевел на 26 копеек
Фото: pixabay

Евро подешевел на 26 копеек

На понедельник, 12 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.

Евро подешевел на 26 копеек и его курс составил 31,64 грн/€.

Курсы валют на 12.11.2018:

100 долларов США – 2789.1641

100 евро – 3164.5856

100 польских злотых – 738.0097

10 российских рублей – 4.1723

100 швейцарских франков – 2772.5474

100 юаней – 401.3323

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

 

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