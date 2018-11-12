Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к евро

На понедельник, 12 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.
Евро подешевел на 26 копеек и его курс составил 31,64 грн/€.
Курсы валют на 12.11.2018:
100 долларов США – 2789.1641
100 евро – 3164.5856
100 польских злотых – 738.0097
10 российских рублей – 4.1723
100 швейцарских франков – 2772.5474
100 юаней – 401.3323
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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