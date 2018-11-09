Доллар сдал назад. Каким будет его курс до 16 ноября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 27,8-28,3 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник гривня продолжила теснить доллар на межбанке. Предложение превышало спрос практически весь активный период торгов, что привело к падению котировок до психологического уровня в 28 гривен и даже немного ниже. Благодаря сложившейся ситуации на рынок с выкупом валюты вышел регулятор в анонимном формате через систему Matching и без лишнего шума купил около $10 млн. Это частично выровняло спрос и предложение на межбанке. Но ближе к полудню предложение валюты снова начало превышать спрос и курс в плотную приблизился к отметке в 28 грн/$. В результате Нацбанк решил второй раз пополнить резервы и вышел с покупкой в анонимном формате через систему Matching. Регулятор выкупил избыток валюты на рынке и котировки остановились на уровне 28 грн/$. Купил при этом НБУ на рынке еще около $10 млн.

Во вторник гривня снова укрепилась на межбанке. Повторился сценарий прошлого дня – предложение превышало спрос весь активный период торгов, что привело к снижению котировок до уровня чуть ниже 28 грн/$. Видя постепенное падение доллара уже не торопились с покупкой валюты и импортеры. А продавцы становились все более сговорчивыми по курсу. Выигрывал от этого Нацбанк. Он уже второй день подряд дожидался проседания котировок и тихо скупал доллар в резервы через Matching. Он неоднократно выходил на торги и без лишнего шума купил около $30 млн в пределах 27,95 грн/$. Это частично выровняло спрос и предложение ближе к полудню.

В среду гривня продолжила укрепляться в отношении к доллару на межбанке. Снова предложение превышало спрос практически весь активный период торгов. Покупатели валюты уже привыкли к постепенному снижению котировок и не торопились с покупкой, выжидая минимальных значений. Продавцы вынуждены были идти навстречу их капризам, а излишек валюты выкупал Нацбанк. Причем он вначале вышел по привычке в анонимном формате через систему Matching с котировкой выкупа около 27,89 грн/$ и купил около $10 млн, но когда увидел, что объемы предложения значительны – объявил более публичный формат интервенции – аукцион на $100 млн. В результате которого выкупил НБУ $57,4 млн из предлагаемых ему $92,7 млн по цене отсечения не выше 27,9 грн/$. В результате таких действий регулятор за день купил валюты от $65 до $70 млн. Невыкупленный излишек опять вышел на межбанк, чем создал предпосылки для дальнейшего укрепления гривни. Общий настрой участников торгов по укреплению нацвалюты сохранился.

В четверг на валютном рынке началась коррекция и постепенный разворот курса в сторону роста. Основными покупателями валюты стали нерезиденты, получившие гривню после погашения очередной порции ОВГЗ. Они решили прикупить на нее доллар для репатриации за границу. Это быстро привело к превышению спроса над предложением и, как следствие, курс начал расти. Из-за роста котировок занервничали все участники рынка. Продавцы решили придержать валюту до максимального уровня, а покупатели стали покупать на опасениях дальнейшего роста. Ближе к обеду экспортеры вышли на рынок с основными объемами валюты, это сбалансировало спрос и предложение.