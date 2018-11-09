Курс валют от НБУ: евро подешевел, а доллар подорожал

На пятницу, 9 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,92 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки.
Евро подешевел на 14 копеек и его курс составил 31,90 грн/€.
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Курсы валют на 9.11.2018:
100 долларов США – 2792.6734
100 евро – 3190.3501
100 польских злотых – 743.4114
10 российских рублей – 4.2176
100 швейцарских франков – 2784.8726
100 юаней – 402.8627
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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