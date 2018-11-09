Курс валют от НБУ: евро подешевел, а доллар подорожал

На пятницу, 9 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,92 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки.

Евро подешевел на 14 копеек и его курс составил 31,90 грн/€.

Курсы валют на 9.11.2018:

100 долларов США – 2792.6734

100 евро – 3190.3501

100 польских злотых – 743.4114

10 российских рублей – 4.2176

100 швейцарских франков – 2784.8726

100 юаней – 402.8627

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.