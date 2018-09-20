Курс валют от НБУ: гривня укрепилась

На четверг, 20 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.

Курс евро также подешевел – на 12 копеек и составил 32,80 грн/€.

Курсы валют на 20.09.2018:

100 долларов США – 2812.0205

100 евро – 3280.7843

100 польских злотых – 763.8435

10 российских рублей – 4.1964

100 швейцарских франков – 2902.3216

100 юаней – 410.1852

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.