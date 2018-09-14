Каким будет курс доллара до 21 сентября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Понедельник стал удачным для гривни. За день она укрепилась относительно доллара на 4 копейки. Котировки снизились за счет резкого сужения ликвидности в банковской системе (коррсчета упали сразу на 12,7 млрд грн – до 40,7 млрд грн). Это практически лишило участников торгов гривни для покупки валюты, а продавцы стали более охотно продавать валюту свыше обязательных 50% для обеспечения своих хозяйственных операций. Увеличение предложения на фоне гривневого голода привело к падению котировок доллара на межбанке.

Во вторник гривня продолжила укрепляться на межбанке. С самого начала торговой сессии предложение валюты превышало спрос. В результате торгов за день гривня укрепилась на 5 копеек. Ликвидность в банковской системе значительно выросла (корсчета на утро вторника выросли на 13,8 млрд грн – до 54,5 млрд грн). Но это не помогло доллару. Экспортеры активно продавали не только обязательные 50% выручки, но и оставшуюся у них валюту. Причина роста предложения валюты проста – потребность в гривне у экспортеров для финансирования хозяйственных затрат. НБУ в середине дня выкупал излишек доллара на торгах по 28,09 грн в анонимном режиме через Matching. Купил регулятор около $35 млн, чем остановил дальнейшее падение котировок.

В среду гривня продолжила укреплять свои позиции на межбанке, в результате чего доллар опустился почти до уровня в 28 грн. С самого открытия торговой сессии предложение валюты превышало спрос. Регулятор, недолго думая вышел на рынок с покупкой валюты в формате Matching. Покупал НБУ по цене 28 грн/$. Но, похоже, регулятор перестарался и слишком уж много скупил доллара, чем не только выровнял спрос и предложение, но и помог доллару затем отыграть утраченное с утра. Купил Нацбанк около $45 млн, чем изменил тенденции на рынке.

В четверг курс пошел вверх. Спрос на валюту с самого начала торгов превышал предложение. Бизнес психологически настроен на возможное продолжение девальвации в ближайшее время и поэтому довольно легко поддается на спекулятивные игры на торгах. Достаточно было продавцам немного придержать основные продажи и сформировать ситуативное превышение спроса над предложением, и вот результат – покупатели стали более податливыми и с легкостью согласились с ростом котировок. За день курс американской валюты вырос на 4 копейки.