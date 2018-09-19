Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали

На вторник, 18 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,15 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки.

Курс евро также подорожал – на 10 копеек и составил 32,92 грн/€.

Курсы валют на 19.09.2018:

100 долларов США – 2815.1007

100 евро – 3292.8233

100 польских злотых – 765.6304

10 российских рублей – 4.1550

100 швейцарских франков – 2928.2555

100 юаней – 409.9784

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.