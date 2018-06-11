Курс валют от НБУ: гривня укрепилась

На понедельник, 11 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,14 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 3 копейки.

При этом курс евро также снизился сразу на 25 копеек и составил 30,72 грн/€.

Курсы валют на 11.06.2018:

100 долларов США - 2614.1679

100 евро - 3072.0743

100 польских злотых - 717.8918

100 российских рублей - 4.1706

100 швейцарских франков - 2654.7480

100 юаней - 407.7993

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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.