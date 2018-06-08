Каким будет курс доллара до 15 июня – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 25,9-26,4 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

В понедельник доллар дорожал. Основной причиной роста котировок стало увеличение активности покупателей валюты при достаточно сдержанном предложении. Продавцы не спешили с продажами, выжидая более выгодного курса.

Во вторник на межбанке доллар продолжил теснить гривню. Главной причиной постепенного роста котировок снова было увеличение активности покупателей. Как и днем ранее продавцы придерживали валюту в надежде на рост котировок.

Среда прошла довольно интересно на валютном рынке. Как и ожидали многие участники торгов, в первые несколько часов доллар вырос за счет увеличения спроса на валюту со стороны "дочек" иностранных компаний, которые скупали валюту для репатриации дивидендов. В результате этого спрос незначительно превышал предложение. Чуть позже на рынок вышли экспортеры с основными продажами валюты. Это достаточно быстро сбалансировало рынок.

Обстановка на межбанке в четверг заставила поволноваться всех. Основной угрозой для курса был отнюдь не экономический, а чисто политический фактор – голосование в Верховной Раде по вопросу создания Антикоррупционного суда. В случае непринятия этого документа можно было с очень большой долей вероятности говорить о сворачивании сотрудничества с МВФ, неполучении запланированного всеми нашими чиновниками транша, а в перспективе – очередных валютных скачков курса на фоне преддефолтного положения с внешними выплатами. К счастью, народные избранники озаботились ситуацией и все-таки проголосовали "за" принятие пакета необходимых документов. Это позволило снять некоторое напряжение во второй половине торговой сессии, когда многие уже боялись резкого взлета валютных котировок в случае провала голосования. В конечном итоге положительное решение этого вопроса позволило гривне даже немного потеснить доллар к концу сессии. НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил. Да и выкупать особенно ему было нечего, а продавать и тратить золотовалютные резервы смысла регулятору не было тем более.

Межбанк в пятницу оказался достаточно вялым. Видимо, участники рынка все ещё не определились со своей торговой стратегией после вчерашних политических решений. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.