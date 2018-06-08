Курс валют от НБУ: евро подобрался к отметке 31 грн

На пятницу, 8 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос лишь на 1 копейку.

При этом, курс евро подскочил сразу на 19 копеек и составил 30,97 грн/€.

Курсы валют на 07.06.2018:



100 долларов США - 2617.1679

100 евро - 3097.6799

100 польских злотых - 727.1037

100 российских рублей - 4.2340

100 швейцарских франков - 2667.4244

100 юаней - 409.4211

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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.