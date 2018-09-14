Курс валют от НБУ: евро подорожал

На пятницу, 14 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 10 копеек.

Курс евро поднялся на 22 копейки и составил 32,46 грн/€.

Курсы валют на 14.09.2018:

100 долларов США – 2812.6838

100 евро – 3246.8232 3268.3386

100 польских злотых – 758.3504

10 российских рублей – 4.0979

100 швейцарских франков – 2901.3214

100 юаней – 410.8947

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.