Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро

На четверг, 13 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,02 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.

Курс евро снизился на 5 копеек и составил 32,46 грн/€.

Курсы валют на 13.09.2018:

100 долларов США – 2802.6096

100 евро – 3246.8232

100 польских злотых – 753.3407

10 российских рублей – 4.0283

100 швейцарских франков – 2879.1551

100 юаней – 407.9539

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.