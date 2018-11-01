Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел

На четверг, 1 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,11 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 5 копеек.

Евро подешевел сразу на 20 копеек и его курс составил 31,82 грн/€.

Курсы валют на 1.11.2018:

100 долларов США – 2811.8832

100 евро – 3182.4894

100 польских злотых – 733.4277

10 российских рублей – 4.2867

100 швейцарских франков – 2791.9023

100 юаней – 403.1785

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.