Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро

На среду, 31 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,16 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 4 копейки.

Евро также подешевел, но на 7 копеек и его курс составил 32,02 грн/€.

Курсы валют на 31.10.2018:

100 долларов США – 2816.4437

100 евро – 3202.8598

100 польских злотых – 739.5709

10 российских рублей – 4.2820

100 швейцарских франков – 2812.9807

100 юаней – 404.3862

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.