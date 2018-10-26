Доллар усилил давление на гривню. Каким будет его курс до 2 ноября – прогноз Atlant Finance

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Доллар снова растет

Доллар снова растет

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник предложение валюты превышало спрос на нее уже с самого начала торгов. Экспортеры вышли с продажей обязательных 50% валютной выручки, а вот покупателей оказалось немного. В результате чего на рынке возник ситуативный переизбыток валюты. Данной ситуацией решил воспользоваться НБУ и в районе полудня вышел на торги в "анонимном" режиме через Matching с выкупом доллара в пределах 28,09 грн/$. В результате чего регулятор купил около $15 млн.

Во вторник ситуация на межбанке достаточно быстро изменилась. Спрос на валюту значительно превышал предложение – на рынок вышел отложенный спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высокого уровня ликвидности в банковской системе. Казначейство начало проводить возмещения НДС, что снизило потребность в продаже валюты экспортерами свыше 50% валютной выручки.

В среду доллар продолжил стремительный рост, в результате за день ему удалось вырасти на 10 копеек. С самого открытия межбанка спрос на валюту превышал предложение. Этим воспользовались продавцы валюты – придерживая валюту они старались поднять котировки повыше. Общий настрой межбанка на рост котировок сохранился на протяжении всей сессии и это продолжало психологически давить на гривню.

В четверг спрос на валюту превышал предложение с самого открытия торговой сессии. Продавцы валюты (экспортеры) в расчете на быстрые вливания в банковскую систему возмещений по НДС не спешили продавать валюту более обязательных 50%. Значительная ликвидность банковской системе, которая на утро четверга составляла 57,6 млрд грн, также оказывала давление на курс национальной валюты. В результате стремительного роста котировок НБУ был вынужден выйти с продажей доллара через Matching по курсу 28,32 грн/$. Продал регулятор около $20 млн. Но удалось Нацбанку лишь частично удержать котировки в пределах 28,35-28,37 грн/$ до конца дня.

На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.

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