Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел

На четверг, 25 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,14 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 7 копеек.

Евро подешевел на 17 копеек и его курс составил 32,13 грн/€.

Курсы валют на 25.10.2018:

100 долларов США – 2821.3097

100 евро – 3213.1896

100 польских злотых – 746.3335

10 российских рублей – 4.2988

100 швейцарских франков – 2825.2788

100 юаней – 406.2700

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.