Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел

На четверг, 25 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,14 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 7 копеек.
Евро подешевел на 17 копеек и его курс составил 32,13 грн/€.
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Курсы валют на 25.10.2018:
100 долларов США – 2821.3097
100 евро – 3213.1896
100 польских злотых – 746.3335
10 российских рублей – 4.2988
100 швейцарских франков – 2825.2788
100 юаней – 406.2700
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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