Доллар пошел в наступление. Каким будет его курс до 26 октября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Во вторник гривня продолжила укрепляться к доллару. С самого начала торгов на межбанковском рынке сформировался некий баланс спроса и предложения. Особого излишка валюты не наблюдалось – предложение перекрывалось адекватным спросом.

В среду, несмотря на очень благоприятный для гривни момент – период бюджетных клиентских платежей и двухдневный объем обязательных продаж из-за выходного понедельника, – нацвалюта смогла незначительно укрепиться к доллару. Весь рост предложения валюты фактически поглощал сам рынок без особого вмешательства Нацбанка. Кроме импортеров, валюту также покупали иностранные компании – они явно выжидали "дна" по котировкам и, видимо, решили, что время покупок пришло. Именно рост спроса на валюту практически не оставил надежд для НБУ на активное пополнение золотовалютных резервов в такой выгодный для гривни период. Ситуация, которая сложилась на межбанке, указывала на скорое изменение тренда в сторону роста котировок.

В четверг доллар быстро пошел вверх на межбанке, в результате за день курс вырос на 17 копеек. С самого начала торговой сессии спрос на валюту значительно превышал предложение, несмотря на активные продажи экспортерами для проведения бюджетных платежей. Наблюдая за растущим спросом, экспортеры через час после открытия рынка начали придерживать валюту, выжидая роста котировок. Это еще больше подогрело рынок.

В пятницу с самого открытия торгов спрос значительно превышал предложение. Продавцы не спешили, ожидая быстрого роста котировок. В результате уже через час после открытия на рынок пришлось выйти регулятору. НБУ решил сдержать курс на уровне 28,2 грн/$ и продавал валюту по 28,19, сдерживая ажиотаж. Это несколько успокоило рынок, но таких вливаний регулятора оказалось явно недостаточно. В результате уже к полудню курс опять пошел вверх с целью закрепиться над уровнем 28,2 грн/$. НБУ был вынужден снова выходить на торги и продавать по тем же 28,19 грн/$. Сбив второй раз накал страстей, Нацбанк намекнул рынку, что выше этого предела он пускать курс сегодня не готов. Экспортеры поняли, что это максимальный уровень на пятницу, и вышли с основными продажами. Это позволило гривне укрепиться.

На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.