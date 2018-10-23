Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

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Гривня укрепила свои позиции

Гривня укрепила свои позиции

На вторник, 23 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 10 копеек.

Евро также подешевел на 5 копеек и его курс составил 32,27 грн/€.

Курсы валют на 23.10.2018:

100 долларов США – 2808.0405

100 евро – 3227.5618

100 польских злотых – 752.2577

10 российских рублей – 4.2998

100 швейцарских франков – 2817.3549

100 юаней – 404.4513

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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