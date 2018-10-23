Курс валют от НБУ: доллар и евро подешевели

На вторник, 23 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,08 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 10 копеек.
Евро также подешевел на 5 копеек и его курс составил 32,27 грн/€.
- Читайте также: Доллар пошел в наступление. Каким будет его курс до 26 октября – прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 23.10.2018:
100 долларов США – 2808.0405
100 евро – 3227.5618
100 польских злотых – 752.2577
10 российских рублей – 4.2998
100 швейцарских франков – 2817.3549
100 юаней – 404.4513
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
Журнал Новое Время №38
— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.
Комментарии
Правила комментирования