Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел

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Евро подешевел зразу на 40 копеек
Фото: Unsplash

Евро подешевел зразу на 40 копеек

На понедельник, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.

Курс евро подешевел сразу на 40 копеек и составил 32,72 грн/€.

 

 

Курсы валют на 1.10.2018:

100 долларов США – 2826.9931

100 евро – 3272.5272

100 польских злотых – 765.0739

10 российских рублей – 4.3101

100 швейцарских франков – 2891.9470

100 юаней – 410.8015

 

 

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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