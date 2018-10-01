Курс валют от НБУ: евро значительно подешевел

На понедельник, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 копейки.

Курс евро подешевел сразу на 40 копеек и составил 32,72 грн/€.

Курсы валют на 1.10.2018:

100 долларов США – 2826.9931

100 евро – 3272.5272

100 польских злотых – 765.0739

10 российских рублей – 4.3101

100 швейцарских франков – 2891.9470

100 юаней – 410.8015

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.