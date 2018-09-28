Курс валют от НБУ: доллар подскочил в цене

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Доллар подорожал на 15 копеек
Фото: flickr/Antonin

Доллар подорожал на 15 копеек

На пятницу, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.

Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.

Курсы валют на 28.09.2018:

100 долларов США – 2829.8262

100 евро – 3312.8775

100 польских злотых – 774.4168

10 российских рублей – 4.2983

100 швейцарских франков – 2913.4443

100 юаней – 411.2821

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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