Курс валют от НБУ: доллар подскочил в цене

На пятницу, 28 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,29 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 15 копеек.
Курс евро также вырос, но на 9 копеек и составил 33,12 грн/€.
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Курсы валют на 28.09.2018:
100 долларов США – 2829.8262
100 евро – 3312.8775
100 польских злотых – 774.4168
10 российских рублей – 4.2983
100 швейцарских франков – 2913.4443
100 юаней – 411.2821
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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