Доллар давит. Каким будет его курс до 5 октября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник на межбанке с самого начала торговой сессии спрос на валюту превышал предложение. Продавцы, заметив такую тенденцию, не спешили выставлять основные объемы, надеясь на дальнейший рост котировок. Ближе к обеду они поняли, что курс особо расти не будет и вышли на рынок с основными объемами валюты. В результате таких действий экспортеров гривня начала незначительно укрепляться на межбанковском валютном рынке.

Во вторник на межбанке нацвалюта смогла чуть потеснить доллар, хотя имела шансы укрепиться до 28 грн/$. С самого начала торговой сессии предложение валюты превышало спрос, а ликвидность гривни на рынке была достаточно сдержанной, и чувствовался ее недостаток. НБУ решил воспользоваться ситуацией и пополнить золотовалютные резервы, покупая валюту в "анонимном" формате в системе Matching. Выкупал регулятор доллар по цене 28,04 грн, и купил около $50 млн. Такими действиями НБУ выровнял спрос и предложение на рынке.

В среду казначейство начало компенсировать НДС и банковская ликвидность на рынке выросла. С самого начала торгов спрос на валюту начал превышать предложение. В результате за день доллар подорожал примерно на 5 копеек.

В четверг на валютном рынке доллар снова пошел вверх. Основная причина – появление гривни у экспортеров за счет возмещения НДС. Рост остатков на корсчетах за два дня составил более 5 млрд грн. Поэтому давление на нацвалюту существенно выросло, что сказалось на котировках. С самого старта торговой сессии спрос на валюту значительно превышал предложение. Экспортеры не спешили расставаться с валютой, придерживая основные объемы в ожидании дальнейшего роста котировок.

НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты в эти дни не выходил.