Курс валют от НБУ: евро заметно подешевел

На среду, 2 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,19 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился еще на 4 копейки.

Курс евро также снизился - сразу на 30 копеек и составляет 31,61 грн/€.

Курсы валют на 02.05.2018:

100 долларов США - 2619.5648



100 евро - 3161.8147



100 польских злотых - 749.9383

10 российских рублей - 4.1762

100 швейцарских франков - 2643.6578

100 юаней - 413.2173

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.