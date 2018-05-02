Курс валют от НБУ: евро заметно подешевел

На среду, 2 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,19 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился еще на 4 копейки.
Курс евро также снизился - сразу на 30 копеек и составляет 31,61 грн/€.
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Курсы валют на 02.05.2018:
100 долларов США - 2619.5648
100 евро - 3161.8147
100 польских злотых - 749.9383
10 российских рублей - 4.1762
100 швейцарских франков - 2643.6578
100 юаней - 413.2173
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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