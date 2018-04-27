Что будет с курсом доллара до 4 мая – прогноз Atlant Finance

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре в коридоре 25,9-26,4 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

В понедельник необходимость проведения бюджетных расчетов стала основным мотивом валютного межбанка. С самого начала торгов курс доллара незначительно вырос, но в дальнейшем на рынок вышли продавцы валюты и курс нашел равновесие сбалансировав спрос и предложение. К концу торговой сессии предложение валюты начало превышать спрос, и гривня отвоевала ранее утраченные позиции на межбанке. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

Во вторник динамика на валютном рынке значительно возросла. Сразу со старта торгов спрос на валюту превышал предложение, что привело к росту котировок американского доллара. Ближе к обеду на рынок вышли крупные экспортеры, и доллар незначительно отступил. Экспортеры продолжили использовать ранее разработанную стратегию и выжидали роста котировок перед выходом на рынок. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В среду на валютном рынке доллар снова вырос, по результату дня – на 8 копеек. Экспортеры вновь избрали тактику выжидания и не спешили с продажей валюты, ожидая максимального роста котировок. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В четверг ситуация на межбанке изменилась: спрос на валюту сократился и экспортеры, поняв, что ожидать роста котировок бесполезно, вышли на межбанковский рынок с продажей валюты. Такие действия закрепили тренд по усилению гривни, которая укреплялась в течение всей торговой сессии. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В пятницу ситуация на межбанке сложилась не в пользу гривни. Импортеры активизировались со скупкой валюты из-за опасений роста курса, а экспортеры начали придерживать валюту, ожидая роста котировок. Участники торгов торопились закрыть свои валютные сделки поскорее, так как сказывался последний рабочий день месяца. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по покупке или продажи валюты не выходил.